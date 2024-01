Pitti Bimbo, la continua espansione dell'universo Artcrafts

Firenze, 18 gen. (askanews) – “Noi siamo sempre molto colorati, cerchiamo di portare un po’ di brio, verso i nostri clienti. Il momento è quello che è, quindi almeno a livello di proposta e di layout, anche di presentazione, cerchiamo di essere sempre molto allegri e molto colorati”. Simone Ponziani, Ceo di Artcrafts International, fa da guida nel sempre vivace stand di Pitti Bimbo, per la collezione Autunno Inverno 2024.

“Al di là di questo – continua Ponziani – noi portiamo a Pitti Bimbo quattro dei nostri brand più importanti. Crocs, che ha la leadership nel suo settore, per il bambino trova la sua massa espressione, perché è colorato, funzionale, anche per l’inverno. Poi abbiamo Colors of California, che è un brand di proprietà, dove cerchiamo di interpretare in modo molto accessibile tutti i trend del momento. Hey Dude è un brand in fortissima crescita a livello internazionale che è stato recentemente acquistato dalla Crocs e sta avendo anche nel bambino una forte crescita, perché è facile da usare, senza lacci, i bambini apprezzano tantissimo, devo dire, me anche gli adulti ne beneficiamo tantissimo”.

“E poi un altro brand di nostra proprietà, Canadian, dove cerchiamo di portare l’esperienza che facciamo nell’adulto, a livello di contenuti stilistici, con grandissima attenzione al rapporto qualità prezzo, quindi sempre accessibilità, funzionalità, e visti anche gli ultimi inverni, prodotti che siano mediamente pesanti, da permettere a un bambino di usarlo per tutto l’inverno che negli ultimi anni è sempre più breve e sempre meno freddo, quindi dall’inizio dell’autunno fino a all’inizio della primavera”.

Che 2023 è stato? “Per noi è stato un anno eccezionale, siamo cresciuti ulteriormente, siamo riusciti a superare la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato, quindi siamo molto molto contenti. Ovviamente il tutto è molto sfidante, molto complicato, la congiuntura macroeconomica la conoscete tutti però noi siamo molto contenti di come si sta sviluppando l’azienda. Siamo presenti con adulto e bambini in diversi Paesi europei. Siamo molto attivi sull’e-commerce per nostra proprietà o per terzi. E poi prevediamo un grande sviluppo nel canale retail sia full Price sia negli outlet. Stiamo crescendo -conclude Ponziani – su tutti i canali che abbiamo a disposizione”.