Pitti Bimbo, la grande qualità di Artcrafts International

Firenze, 22 giu. (askanews) – “Artcrafts nasce nel 1958, a Firenze, con un’attività sociale differente. Poi dalla metà degli anni Ottanta inizia questa ricerca internazionale di brand da offrire al mercato italiano. A questa attività ha poi affiancato nel corso del tempo la produzione di brand di proprietà come Canadian e Colors of California”.

Lo sottolinea Alessio Ranallo, responsabile marketing e comunicazione di Artcrafts International. “Canadian è un brand di abbigliamento esterno, da adulto e bambino che l’anno scorso ha praticamente raddoppiato il suo fatturato, raggiungendo quel posizionamento internazionale che ci aspettavamo di ottenere. Nel campo delle calzature abbiamo alcuni brand, in particolare Colors of California che noi consideriamo una piattaforma di tendenza, dove ogni consumatore, compresi i genitori dei bambini, può trovare il prodotto che è più affine alla propria personalità”, continua Ranallo.

Grande la diversificazione offerta da Artcrafts International: “Attualmente il portfolio di brand su cui operiamo, tra band di proprietà e brand di distribuzione è di 15, con tre aree principali di posizionamento: quella del fashion lusso, poi l’area di mezzo che definiamo family, di cui fanno parte ad esempio Crocs o Ipanema, e poi abbiamo il settore outdoor sport in cui facciamo rientrare brand come Teva, Cotopaxy o addirittura sportivi come Craft”.

“La nostra missione aziendale – aggiunge Ranallo – è di operare su tutti i canali di distribuzione possibili. Lavoriamo con i negozianti fisici, indipendenti, con le grandi catene, nell’online con 12 siti da noi gestiti. È un’attività complicata, ma è quella che ci consente di essere un player rappresentativo in questo mercato che si evolve ogni giorno”.

Sul fronte delle vendite, “attualmente siamo maggiormente focalizzati sul mercato italiano. Circa il 65% delle revenue deriva dall’Italia, ma il nostro obiettivo è di espandere la quota estere, riteniamo che ci siano molte opportunità”. “Un’ultima nota sulle tinte vivaci dei prodotti realizzati o gestiti da Artcrafts International: “Ritengo che più il panorama socioeconomico è grigio fuori e più i produttori puntano sul colore. È una domanda che arriva dal mercato. Un effetto psicologico abbastanza comprensibile e quando parliamo di bimbo questo è esponenzialmente vero”.