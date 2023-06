Pitti Bimbo, la rivoluzione green di Naturino

Firenze , 22 giu. (askanews) – Nel 2024 festeggiamo in nostri 50 anni. Ci tenevamo ancora di più a innovare e a pensare ai prossimi 50. Negli ultimi anni abbiamo acquistato anche nuovi brand come Candice Cooper, ma sulle nostre collezioni storiche come Falcotto, Naturino, anche Voile Blanche, abbiamo allargato le categorie di prodotto, presentando le collezioni di abbigliamento e accessori con altri progetti. Siamo qui con quattro brand da bambino, ognuno con la sua personalità, la sua identità ed è bello vedere che i clienti riconoscono il nostro pensiero”. E’ quanto osserva Salina Ferretti, Ceo di Falc, a Pitti Bimbo.

“Dietro c’è la qualità – continua Ferretti – la garanzia di una società che da tanti anni ha costruito una propria reputazione. I clienti che lavorano con noi sanno che dietro c’è un’azienda seria. Non vediamo nel bambino un piccolo adulto, ma un mondo che deve rivedere quello dell’infanzia”.

“Il tema della sostenibilità – precisa Ferretti – ci ha sempre affascinato molto. Ce lo siamo studiati bene. Abbiamo capito quello che significa sostenibilità sociale, sostenibilità economica, sostenibilità ambientale e abbiamo fatto degli investimenti importanti. Guardare alla sostenibilità ambientale nel nostro settore non è facilissimo. Proprio la settimana scorsa abbiamo inaugurato i pannelli solari con cui abbiamo coperto tutta la nostra azienda. Ci stiamo impegnando sul risparmio energetico. Abbiamo rivoluzionato i trasporti, i materiali che utilizziamo, abbiamo introdotto delle linee vegane in materiale riciclato, in altri pellame a concia vegetale. Non c’è la risposta magica alla sostenibilità, però continuiamo a testare nuovi materiali sempre più sostenibili senza abbandonare la qualità che offre la pelle e cerchiamo di accorciare la distanza tra siti di produzione, poli logistici e poli distributivi per diminuire i chilometri che percorrono le calzature prima di arrivare a destinazione. Quindi – conclude Ferretti – siamo molto attivi anche su quel fronte”.