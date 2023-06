Pitti Bimbo, le linee sport fashion di 2Brothers

Firenze, 22 giu. (askanews) – “2Brothers è un’azienda giovane, dinamica, un po’ 4.0, come la chiamo io, perché si adatta a tutte le esigenze di mercato. Oggi abbiamo sei marchi in licenza da bambino e 3 da adulto. Siamo sempre in continua crescita e quello che ci contraddistingue è la puntualità nelle consegne e la qualità del prodotto”. Così Vincenzo Totaro, direttore generale di 2Brothers, presente a Pitti Bimbo per la collezione primavera estate 2024.

“Noi partiamo da brand sportivi come Freddy e Lotto, poi abbiamo uno sport fashion come Gaudì e Bikkembergs, che va dal newborn a 16 anni, poi abbiamo il marchio Top Gun, dove abbiamo licenzia sia per l’uomo che il bambino, infine il marchio Fracomina”, aggiunge Totaro.

“Le ultime due licenze appena acquisite sono $N1 Solo per Numeri 1 nell’uomo e Lotto Junior nel bambino. Sono entrambe licenze su cui contiamo molto, sempre nel nostro mondo dello sport fashion. Con Lotto abbiamo sposato il progetto di un’azienda che ha appena compiuto 50 anni. E’ un’azienda molto attiva sia sul mercato nazionale che internazionale. Sempre nello spirito che noi abbiamo nel fare le linee, soprattutto quelle sportive, dove – conclude Totaro – usiamo dei tessuti elasticizzati che permettono il massimo comfort ai bambini e la massima comodità”