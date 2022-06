Pitti Bimbo, l’universo innovativo di Elisabet

Roma, 24 giu. (askanews) – “Abbiamo voluto ricominciare a incontrare dal vivo sia tutta la nostra rete vendita, che anche i nostri clienti. Sono due anni e mezzo che purtroppo andiamo avanti soltanto con delle videocall che comunque fanno perdere tutta quella che è la parte di contatto umano, anche di empatia”.

Così spiega Lara Vallasciani, amministratore delegato di Elisabet, a Pitti Bimbo.

“Noi siamo u’azienda storica nel bambino, perché realizziamo calzature per bambino da oltre quarant’anni.

Quello che ci contraddistingue è un portafoglio brand diversificato perché noi lavoriamo per brand in licenza come Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Abbiamo altre licenze come Manila Grace girls, Bikkembergs e poi delle collaborazioni come ad esempio Alviero Martini Prima Classe. Abbiamo anche i nostri marchi di proprietà che sono Morelli e Walkey. Abbiamo marchi posizionati su diverse fasce di mercato, con diverse caratteristiche di prodotto e anche con dei made in diversificati.

Abbiamo un nostro stabilimento produttivo a Monte Urano nelle Marche, ma poi abbiamo anche delle fonti produttive estere”.

“Whiskey il ragnetto è assolutamente la novità di questo Pitti, assieme al rebranding di Walkey, che è un brand assolutamente conosciuto e identificato nelle calzature da bambino, specialmente per il primo passo. E quindi questa collaborazione è proprio ottima per poter aumentare la visibilità di questo brand sul mercato, ovviamente in un target assolutamente centrato. La calzature primo passo è assolutamente importante, un po’ come quando la mamma deve scegliere il pediatra. È un pochino affidarsi ad un’azienda perché il proprio figlio inizi a camminare in maniera assolutamente sicura. È per questo che noi cerchiamo di offrire una calzatura di qualità, che risponda a dei canoni anche proprio tecnici, come il rinforzo sul tallone, l’imbottitura salvacaviglia e altre caratteristiche di questo tipo, usiamo una fodera certificata metal free, otto volte più trasparente ad una fodera standard. Cerchiamo di porre particolare attenzione su questa tipologia di prodotto”.