Pitti Uomo, Barbour ritorna a Pitti tra storia e contemporaneità

Firenze, 10 gen. (askanews) – Baracuta e Barbour insieme a Pitti per celebrare due brand iconici che provengono entrambi dal mondo inglese. Per noi è motivo di orgoglio aver scelto Pitti per presentare il secondo capitolo di questa collaborazione, che conta 12 capi non solo capospalla. Abbiamo allargato il progetto inserendo altre categorie merceologiche come il neetwear e la parte sport”. È quanto ci racconta Luigi Bucci, BarbourItaly brand manager negli stand di Wp a Pitti Uomo, per la stagione autunno inverno 2024. “Di entrambi i brand abbiamo deciso di mettere assieme le iconicità. In questo caso è la celebrazione dei tartan. In ogni capo c’è il doppio tartan che rappresenta il mondo Barbour e il mondo Baracuta”

“In questo stand -continua Bucci- quello che vedete è un po’ il focus della stagione per Barbour, che ritorna a Pitti dopo 5 anni. Il focus è sulla parte Heritage. Ogni collezione di Barbour viene pensata e costruita partendo dall’archivio storico di Barbour ma poi attualizzando il prodotto per il mercato contemporaneo e questo è il focus della stagione”

“Qui a Pitti presentiamo Heritage Plus, che è la linea di riferimento per questa stagione che si basa proprio sulla rievocazione storica dell’archivio di Barbour ma contestualizzata per un pubblico moderno. Ogni volta che parliamo di Barbour si ha la memoria di quello che era negli anni Novanta. In realtà quello che Barbour è riuscito a fare in maniera molto differente rispetto ad altri brand è stato quello di prendere il proprio archivio rendendolo contemporaneo. È un filo rosso che unisce la storia ai giorni nostri. Tutto nasce con quest’ottica: archivio, consumatore finale, ma con un prodotto che sappia di archivio ma riesca a parlare al pubblico moderno”.

“In questa parte abbiamo la collaborazione tra Barbour e Baracuta, dove l’ispirazione nasce dai mots, dai parka militari. L’altro progetto che presentiamo vede per la prima volta clothing Barbour unito ad una calzatura, fatta assieme ad un marchio giapponese che è Flower Mountain. Quindi in questa stagione a Pitti proponiamo per la prima volta una piccola capsule che abbia sia parte clothing e che parte footwear. Anche questa è una grossa novità per quanto riguarda Barbour”.