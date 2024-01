Pitti Uomo, Cruna sempre più in ascesa punta anche agli Usa

Firenze, 9 gen. (askanews) – Cruna, brand fondato 10 anni fa a Vicenza da Alessandro Fasolo e Tommaso Pinotti, ha basato il suo successo su rigoroso Made in Italy e filiera corta, valori garantiti dalla collaborazione con i laboratori storici della tradizione manifatturiera locale, design innovativi ma rispettosi dei codici della cultura stilistica italiana, utilizzo esclusivo di materiali pregiati.

“Ci presentiamo con una collezione che è stata ampliata con due nuove capsule, la prima in collaborazione con Candiani coperture denim , con cui abbiamo sviluppato un pacchetto utilizzando un tessuto che è chiamato Coreva, di economia circolare, from nature to nature. È un tessuto che è compostabile”, spiega Tommaso Pinotti, co-founder & Commercial Director di Cruna. “Nella fase finale di vita -continua- è utilizzato come fertilizzante per la produzione di capi successivi. Con loro abbiamo utilizzato questo materiale sviluppando tutti i tratti distintivi del Dna di Cruna, dei fit quindi eleganti, sofisticati, allontanandoci dal mondo casual del denim e rendendolo elevated casual”.

“Altra novità è l’introduzione nella linea Studio che è un’altra nostra capsule un’immagine che parte da capi iconici, che vengono ripresi anche da generazioni passate, quindi grande matericità, dei fit un po’ più morbidi, un po’ più confortevoli, quindi il mondo della felpa e dell’ivy legato a quello che è invece il mondo della lana, delle spine pesce, dei fustagni”, conclude Pinotti.

Cruna in 10 anni -osserva il Ceo e co-founder Alessandro Fasolo – ha avuto un percorso che è partito dal molto locale, da Vicenza, dove abbiamo messo insieme un network di collaboratori e di fornitori, di artigiani locali, con cui abbiamo intessuto una serie di relazioni e di sviluppo di competenze professionali per realizzare un prodotto di alta qualità, Made in Italy, nel contempo che avesse un richiamo ad un utilizzo di materiali di alto livello ma con forme e design contemporanei e giovanili. Da questo abbiamo iniziato il nostro percorso, inizialmente con la distribuzione in Italia, dove ora siamo in circa 230 punti vendita e poi abbiamo iniziato la distribuzione in Europa. Noi distribuiamo Cruna nei Multibrand store premium e nei Department Store e dall’estate scorsa, tramite una collaborazione con un nostro partner a New York”. abbiamo iniziato la distribuzione nel mercato americano”.