Pitti Uomo, da WP il rilancio di Spiewak

Firenze, 11 gen. (askanews) – WP ha una vena di incubatore, tende a sviluppare brand. Il filo conduttore di queste collezioni, Filson e Spiewak, è un prodotto che possa essere utilizzato per periodi lunghi, che non sia semplicemente un prodotto da una stagione, ma un prodotto che possa essere utilizzato in un periodo lungo e in diversi ambienti, sia Outdoor che in quello che noi chiamiamo urban outdoor”

Così Paolo Corinaldesi, Global strategist di Wp, a Pitti Uomo 103.

“Nei nostri brand -aggiunge Corinaldesi- abbiamo dei prodotti iconici che noi portiamo avanti per tanti anni che sono già nei guardaroba di tante persone. Li miglioriamo in tanti dettagli anno per anno. Quest’anno puntiamo molto sul rilancio del brand Spiewak, su cui abbiamo fatto un investimento molto importante. Lavoriamo con un team americano. Il prodotto è molto tecnologico, molto adatto ad ambienti esterni e alle città. Continuiamo a puntare come WP su un prodotto che duri tutte le stagioni, tutto l’anno”.