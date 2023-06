Pitti Uomo, Fessura rivoluziona il mondo del Trail Running

Firenze, 16 giu. (askanews) – Andrea Vecchiola, fondatore e direttore generale di Fessura, presenta a Pitti Uomo 104 la terza generazione di scarpe dotate di ReflexSystem.

“Il brevetto ReflexSystem -spiega- è un sistema di cuscinetti che sono presenti nella suola che assorbono e rilasciano l’energia in punti differenti del piede secondo i principi della riflessologia plantare. Trailflex è la terza generazione di Reflex, iniziata col Basic. Trailflex è la prima calzatura di trailrunning, fatta dalla nostra azienda, che ha anche questo approccio tecnico sportivo”.

“Il beneficio è avere un effetto anti shock superiore a qualsiasi altra scarpa e avere un effetto riflessologico-plantare quindi, un benefit per il corpo. E’ una healthy shoe”, aggiunge Vecchiola. “La scarpa che stiamo presentando, Trailflex, ha una sigla che è vtr-e15 che richiama il percorso E15 che porta sulla vetta del Monte Vettore, il più alto nella catena dei Monti Sibillini. Fessura è un’azienda marchigiana e siamo propensi a sponsorizzare il territorio. Per il lancio ufficiale che avverrà in primavera 2024 -conclude Vecchiola- organizzeremo una gara di trail nei bellissimi territori dell’Appennino marchigiano”.