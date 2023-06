Pitti Uomo, i colori estivi incontrano il Dna di Baracuta

Firenze, 14 giu. (askanews) – “Baracuta per la stagione spring summer 2024 celebra innanzitutto la sua icona, il G9 Harrington Jacket e lo fa attraverso i colori, con i colori seasonal, ma anche attraverso il materico”. Così il brand manager di Baracuta, Luigi Bucci, ci introduce allo stand di Pitti Uomo 104.

“Anche G9 Suede – continua Bucci- è trattato nei colori seasonal e per questo abbiamo deciso di offrire questo articolo in coloriture che richiamano la stagione estiva. Elemento che rimane invariato all’interno della collezione Baracuta è il suo Dna inglese, per cui sono sempre presenti capi che derivano dal rainwear, quindi la parte di capi lunghi è sempre presente. In questa stagione abbiamo collaborato anche con una arista inglese, SlowBoy, per tutta la parte delle immagini, che sono tutte sviluppate assieme a lui. Abbiamo come novità, che sarà raccontata ai nostri partner wholesaler e poi al consumatore finale, quella derivante dai pattern che richiamano lo stile inglese, quindi presenza dai tartan, dei reversibili, quindi tutto ciò che richiama una mondo anglosassone è sempre presente all’interno della collezioni Baracuta”.

“Acquista sempre più spazio nel marchio Baracuta la maglieria che nella stagione estiva viene declinata in pesi leggeri, lavorazioni con tessuti particolari e comunque capi adatti ad una stagione estiva”, conclude Bucci.