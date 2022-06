Pitti Uomo, i nuovi orizzonti di Save the Duck

Firenze, 15 giu. (askanews) – Save the Duck continua il proprio percorso all’insegna di un prodotto che ha un occhio di riguardo per ambiente e sostenibilità, con materiali riciclati, riciclabili e in alcuni casi biodegradabili. “Abbiamo ampliato la parte non capospalla – ha spiegato Ettore Laurenti, Direttore Commerciale Italia di Save the Duck con tshirt, felpe, pantaloni. E poi abbiamo una novità, nell’ambito del beachwear, dove abbiamo utilizzato un materiale particolarmente comodo, sviluppando una collezione ad hoc per l’uomo.

L’azienda è stata acquisita da investitori che hanno un know how importante sul retail. Ci stiamo muovendo per fare dei test sia a livello nazionale che internazionale.

Siamo presenti in 43 Paesi con un ottima progressione di sviluppo e di numeri. Ci auguriamo di proseguire su questo trend”.