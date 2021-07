Pitti Uomo, il comfort green e urban di Herno

Firenze, 2 lug. (askanews) – “In questo anno c’è stato un rallentamento della vita sociale per cui anche di conseguenza nell’abbigliamento, inteso anche come interscambio con le persone, qualcosa è cambiato. C’è stato più un utilizzo da casa, durante il lockdown, per le esigenze sono state diverse”. E’ quanto fa notare Claudio Marenzi, presidente e Ceo di Herno. “C’è stata un cambiamento verso il comfort, che sta diventando una questione dirimente”.

La reazione di Herno a tutto questo è stata a 360 gradi: “abbiamo lavorato su tutti i nostri temi, sulla collezione Herno lavorando molto sul comfort, legando nuovi capi eleganti al comfort”.

“Sulla parte Globe, green, continuiamo a lavorare sul biodegradabile”: Marenzi ci mostra un 20 denari in poliestere “che in cinque anni, in assenza di ossigeno, in compostaggio, sparisce completamente, compresi accessori e cerniere”.

“Dall’altra parte abbiamo un tessuto totalmente naturale, fatto in bambù, che ha questa mano molto setosa, dove noi realizziamo delle polo o delle tshirt in tinte naturali, senza utilizzare alcun tipo di sostanza chimica”.

Sulla collezione principale di Herno, prosegue Marenzi, “abbiamo dei capi con cui ci siamo divertiti a lavorare sullo stesso materiale ma con dei colori diversi. Questo proprio in uno spirito pienamente outdoor, per cui viene fatto in questo nylon cotone in diversi colori, come anche poi dei tessuti naturali, come il lino e il cotone, però abbinati a dei lamini che lo rendono totalmente impermeabile”. Anche sui piumini ci sono delle novità: “abbiamo introdotto questo lino grezzo down proof con un interno del nostro nylon 20 denari per cui ha un aspetto molto leggero, fresco, ma nello stesso tempo può riscaldare nelle sere un po’ fresche d’estate. C’è poi la calzatura nata dalla collaborazione con S.C.A.R.P.A, azienda leader di scarpe da montagna. E’ una trail running ma concepita, sui colori e nella sua forma per un utilizzo urbano. E l’abbinamento con dei capi molto tecnici ma dall’aspetto cangiante, setoso però -conclude Marenzi- dal tessuto laminato, impermeabile e traspirante”.