Pitti Uomo, il total look di Herno non conosce più confini

Pitti Uomo, il total look di Herno non conosce più confini

Firenze, 10 gen. (askanews) – La collezione uomo Herno Autunno Inverno 2024 è costruita sull’attuale contemporaneità, così variegata e omnicomprensiva, che vede l’uomo muoversi davvero a suo agio tra moda, praticità ed estetica.

“Diciamo che andiamo in continuità sulla nostra collezione che però ha una categoria merceologica più ampia”, sottolinea il presidente di Herno, Claudio Marenzi. “Praticamente -continua- copriamo tutte le categorie e siamo andati con una nostra inclinazione naturale verso un’eleganza che ci appartiene ormai dall’inizio, dagli anni Quaranta. Abbiamo tolto: il togliere per far capire ancora di più i nostri punti di qualità, il nostro lusso e questo ci sta dando dei grandi risultati nel 2023 e anche nelle proiezioni del 2024”

“Dalla rifocalizzazione iniziata ormai venti anni fa il progetto è diventato molto importante. Dai pochi milioni di fatturato del 2005 sfioriamo ormai i 200 milioni. Ma credo che il grande cambiamento c’è stato quando abbiamo ampliato le categorie merceologiche, senza perdere però il nostro Dna, e cioè producendo all’interno tutta la parte di ricerca e sviluppo, per cui tutto il prodotto nasce e viene industrializzato nella nostra fabbrica sul Lago Maggiore. Questo vale per la maglieria, per i pantaloni, per gli abiti, per le scarpe, tutto viene studiato al nostro interno, attraverso investimenti importanti sui macchinari e -conclude Marenzi- sulle persone in termini manifatturieri”.