Pitti Uomo, la libertà di viaggiare targata Herno

Firenze, 15 giu. (askanews) – Il pieno ritorno al viaggio, dopo la pandemia, è al centro della nuova collezione primavera-estate ’24 che Herno presenta a Pitti Uomo. 2” “Parte della nostra collezione, tanta parte della nostra collezione è pensata per il viaggio, anche nelle nuove tipologie che mettiamo in atto, come i pantaloni, la parte di maglieria. Molto di questo prodotto è pensato per un viaggiatore, per cui in effetti questo fa parte della nostra collezione. E ovviamente del viaggio fanno parte anche gli acquisti e di questo siamo felici”, spiega il presidente di Herno, Claudio Marenzi.

“La caratteristica -continua Marenzi- è quella di avere dei capi molto leggeri, quasi impercettibili, ingualcibili, che però hanno delle performance per quanto riguarda il tessuto, stiamo lavorando come sempre su questo e siamo nella direzione giusta”

“Direi che la particolarità è una collezione che diviene completa, globale, dai volumi ampliati, per cui abbiamo una rivisitazione completa dei volumi , delle taglie che interessano sia il capospalla, che la maglieria, che i pantaloni, per cui questa è la grande novità della stagione”

Sul lato più tecnologico, “c’è la parte laminar che ha preso una svolta importante per quanto riguarda la parte più innovativa, anche in termini estetici, prendendo spunto dai nostri capi termosaldati. Una termosaldatura come accezione di cucitura estremamente innovativa e moderna”

Marenzi nel frattempo ha preferito lasciare la carica di Ceo, che ha affidato a Gabriele Baldinotti. “La proprietà, in questo caso io, è necessario che sia più lontana dall’operatività per vedere meglio le visioni del futuro. Bisogna alzarsi per vedere più lontano. La persona che mi è stata più vicina in questi 15 anni e che con me ha fatto questo percorso ha preso il mio posto come amministratore delegato. Io rimarrò come presidente con alcune deleghe, ma è una scelta corretta in una fase di evoluzione dell’azienda”, spiega Marenzi.

Per quanto riguarda il mercato, “è stato un 2022 importante perché siamo saliti quasi al 20%. Quest’anno faremo un salto della stessa dimensione. Gran parte di questa crescita sarà fatta nei nostri negozi diretti”.