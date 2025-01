Pitti Uomo, la nuova collezione Macron Clubhouse

Firenze, 20 gen. (askanews) – A Pitti Uomo, stile e performance si incontrano nella nuova collezione Macron Clubhouse dedicata alla stagione autunno/inverno 2025. La performance diventa ispirazione, l’estetica incontra la funzionalità. Lo stile è elegante, con materiali tecnici di altissimo livello.

“Dopo tanti anni di crescita soprattutto nel mondo dello sport -afferma Gianluca Pavanello, Ceo di Macron- un anno fa abbiamo deciso che fosse l’ora di allargare la nostra gamma prodotti, introducendo questa linea più life style tra sport e fashion. Portiamo anche in questo contesto il nostro Dna, il nostro heritage sportivo.

Abbiamo fatto la prima partecipazione l’anno scorso in Estate, quest’anno siamo qui al Pitti per presentare la collezione fall winter 2025, convinti che anche questa sarà un nuova storia di successo per il nostro brand”.

Macron viene da uno straordinario 2024, dove over all ha chiuso con un fatturato di oltre 220 milioni, ma sono vent’anni che l’azienda riesce sempre a fare meglio dell’anno precedente. Le novità di Macron Clubhouse, a Pitti, hanno suscitato l’entusiasmo di Mariano Di Vaio, influencer da 7 milioni di follower, e della modella e volto tv Greta Zuccarello.

“L’idea di poter vestire, di poter parlare la stessa lingua che parlo quando faccio sport è bella, come potersi approcciare al mondo del life style, della vita di tutti i giorni, con prezzi affini al mondo sportivo. Penso che oggi la vita di tutti i giorni e la vita sportiva si stiano legando sempre di più”, spiega Mariano Di Vaio. “Sono un’amante dello sport e penso che il connubio tra fashion e l’alta qualità di questi prodotti sia la perfezione assoluta”, sottolinea Greta Zuccarello. Gemma della collezione i cappotti, sia per uomo che per donna, realizzati in lana e neoprene, per un’offerta di capi spalla completa ed elegante.