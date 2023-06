Pitti Uomo, la perfezione outdoor di Filson

Firenze, 14 giu. (askanews) – “Filson in estate torna sempre alle sue origini che vengono dal mondo outdoor, quindi tutto quello che facciamo ha un uso specifico per il camping, la pesca, l’hiking, prendiamo tessuti molto specifici dal nostro archivio, dagli anni Sessanta e Settanta quando il mondo Outdoor era molto forte. Abbiamo ad esempio reinserito il Safari Cloth molto battuto che è perfetto per il mondo outdoor”. Così Rocco Scazzariello, European Brand Director Filson @ WP Lavori in Corso.

“Per quanto riguarda i colori, torniamo sempre al nostro archivio. Quest’anno abbiamo lavorato molto con dei colori slavati, arancioni, rossi, colori che vengono dal mondo outdoor americano, più faded”. “Abbiamo fatto un focus sulle camicie perché quest’anno c’è stato un grande sviluppo delle stampe nel mondo delle camicie ma noi comunque abbiamo tante categorie per cui siamo famosi. Abbiamo il capospalla, sempre in Safari Cloth, abbiamo il nostro Tin Cloth, che è un nostro tessuto storico, e poi abbiamo borse stampate, in colore flame orange e delle stampe con camouflage da caccia”, conclude Scazzariello.