Pitti Uomo, la qualità e la sostenibilità di Lorenzoni

Firenze, 11 gen. (askanews) – A Pitti Uomo spiccano in termini di qualità e sostenibilità i filati riciclati di Lorenzoni, che fa parte del Maglificio Liliana. “Qualità -spiega il Ceo Andrea Lorenzoni- perché facciamo dei capi duraturi nel tempo non è un fast fashion, per cui un capo dura solo una stagione, ma dura più stagioni e questo fa parte anche dell’aspetto ecologico. Abbiamo realizzato dei filati riciclati al 100%, dei cashmere riciclati, degli effetti bouclé sempre di filati con mischia di cashmere riciclati. La sostenibilità anche a livello aziendale per noi è importante. Con il fotovoltaico produciamo il doppio dell’energia di cui abbiamo bisogno all’interno della nostra azienda” ” La Lorenzoni è la parte più alta delle tre collezioni del Maglificio Liliana. Usiamo dei filati pregiati, ricercati, è il top delle collezioni che abbiamo. Abbiamo puntato molto su effetti vintage di tinture particolari che si possono vedere sui capi, oltre che capi molto leggeri di seta e cashmere, il tocco è una delle qualità fondamentali di Lorenzoni”.

