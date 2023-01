Pitti Uomo, l'artigianalità creativa di Doucal's

Firenze, 11 gen. (askanews) – In occasione dl Pitti #103, Doucal’s dà inizio alle celebrazioni del 50° anniversario dalla sua fondazione e lancia un patto per i gentlemen di oggi, un impegno concreto che assicura la scelta dei migliori materiali, garantisce la produzione artigianale Made in Italy e tramanda lo stile senza tempo delle proprie calzature.

“Per noi ormai Pitti è un’occasione importante, ogni sei mese siamo qui, apriamo le danze con la nuova stagione.

Questa è stata caratterizzata dal ritorno di certe lavorazioni un po’ più antica”, spiega il presidente di Doucal’s, Gianni Giannini. “L’azienda nel 2023 compie 50 anni e quindi per questa occasione, oltre che per tutta una serie di eventi e di collaborazioni, ha voluto rispolverare delle vecchie lavorazioni, delle vecchie costruzioni ormai uniche .Per produrle c’è bisogno di una grande esperienza e grande manualità, produzioni specializzate”.

“L’azienda punta molto sulla qualità e l’italianità dei prodotti, sia a livello di stile che di produzione, e sul mantenere alto lo spessore del brand, assieme all’idea di fondo.

L’artigianalità deve essere comunque portata nella modernità, nell’attualità. Il brand Doucal’s si definisce bene come l’artigiano moderno. E’ un brand di grande tradizione ma, allo stesso tempo, in seconda generazione, porta grandi novità, sia a livello di stile che di costruzione. Abbiamo reso i nostri prodotti comodissimi, leggerissimi, che si adeguano al corpo. La calzatura ormai -conclude Giannini- è un oggetto importante, che sostiene il nostro corpo e deve farlo stare nel migliore di modi”.