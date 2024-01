Pitti Uomo, l'autunno inverno di Doucal's celebra le Alpi

Firenze, 10 gen. (askanews) – Per il lancio della collezione Autunno-Inverno 2024 Doucal’s omaggia le Alpi, realizzando un viaggio ideale fra le località-simbolo frequentate dagli amanti dello sci e della vita all’aria aperta.

“Questa collezione che presentiamo è ispirata un po’ alla montagna, esattamente alle nostre Alpi e alle località simbolo delle Alpi italiane e svizzere. Abbiamo editato dei prodotti che sono ispirati al mondo della montagna che si rendono trasversali anche nella quotidianità e in un ambiente più urbano”, spiega il presidente di Doucal’s, Gianni Giannini. “La nostra Belvedere, che lanciamo quest’autunno e inverno, e che vedrete quindi nei negozi nell’autunno inverno 2024, sarà un po’ il prodotto simbolo dell’azienda, un prodotto di grande tradizione con volumi che rappresentano molto la qualità, con dei dettagli innovativi e moderni.

“Il 2023 è stato un anno molto importante -sottolinea il presidente di Doucal’s- c’è stata una crescita significativa sia nei volumi che nella maturità dell’azienda, che ormai si proietta sicuramente nel futuro, con grandi progetti e grandi aspettative nei prossimi anni”.

L’azienda nasce nelle Marche, è sempre stata lì, è sempre stata a Montegranaro, questo paese piccolo ma simbolo della calzatura maschile e della grande qualità ed è lì che noi vediamo comunque il nostro futuro. Stiamo già realizzando una nuova sede, assorbendo due vecchi opifici, riconvertendoli, unendoli e sarà un luogo un po’ speciale perché comunque è una sede che non sarà in una zona industriale, ma sarà in cima alle colline, in mezzo alla natura, immersa in quello che è il paesaggio tipico della nostra regione e anche quello che è un po’ l’ambiente simbolo rappresentativo dell’anima e -conclude Giannini- delle fondamenta di Doucal’s”.