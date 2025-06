Pitti Uomo, U.S. Polo Assn celebra i 135 anni del brand

Firenze, 18 giu. (askanews) – I 135 anni di storia di Us Polo Assn e Pitti Uomo “si incrociano alla perfezione. Così ha voluto il presidente Michael Prince, presidente della USPA Global: ha voluto festeggiare i 135 anni del brand a Firenze durante la settimana di Pitti. Questo a conferma di quella che è la percezione di questa fiera a livello globale.

Quindi siamo molto contenti di ospitarlo noi e di essere coinvolti in prima persona”, spiega Lorenzo Nencini, CEO di Incom. Cosa significa born to play? “Questa frase l’ha creata un content artist molto giovane, ma già molto conosciuto, si chiama Pietro Terzini. Con lui abbiamo fatto sia il Play for the Moment che Live for the Legacy, che rispecchia in pieno il nostro heritage del brand, oltre alla frase molto bella Born to Play, che racchiude un po’ i nostri principi. Nati per giocare, parlando di polo, è quello lì”, aggiunge Nencini.

“Abbiamo delle Limited Edition che abbiamo fatto in collezione, che rappresentano il 135esimo anniversario. Ma soprattutto la nostra collezione estiva sposa in pieno quella che è la filosofia del nostro brand: colore, fibre naturali, tanto cotone, tanto lino, tutto con produzioni sempre più attente all’impatto ambientale”, sottolinea Nencini.

“Il nostro DNA parte dallo sport del polo. Questo è un brand che dal 1890 a oggi continua a investire nel mondo del polo, ed è da lì che è diventato un lifestyle a 360 gradi. Un marchio globale che oggi ha superato i 2 miliardi e mezzo, con 1200 negozi nel mondo. Però tutto parte dal gioco del polo, e lì rimaniamo fortemente radicati. Ci piace portare avanti sia l’uno che l’altro”, conclude Nencini.