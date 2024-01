Pitti Uomo, Unity tra minimalismo, innovazione e sostenibilità

Firenze, 10 gen. (askanews) – La collezione Unity Autumn-Winter 24 Metropolitan Fusion si basa su tre concetti fondamentali: minimalismo, innovazione e sostenibilità. “Non potevamo non presenziare al Pitti Uomo perché è una delle fiere più importanti al mondo, poi per un brand come Unity che guarda alle nuove generazioni, fondamentalmente. La proposta autunno inverno 2024 si basa sul nostro minimal urban e sostenibile. Questo è il nostro claim che portiamo avanti, con un abbigliamento tecnico, performante e adatto per ogni occasione”, osserva Leo Padulo, direttore commerciale di Unity.

“La palette dei colori – aggiunge Padulo – è ispirata alla city, quindi fondamentalmente i colori della città da quelli un po’ più grigiastri al colore del semaforo, al blu del cielo. Per quanto riguarda le forme, il nostro è un prodotto sempre molto minimale, con forme attuali che però possono performare in qualsiasi momento della giornata”.

“Noi partiamo da quello che è il nostro tessuto a maglie ingegnerizzato, contraddistinto dal brand Tricotech, che è un poliestere riciclato, con cui portiamo avanti l’argomento della sostenibilità e viene lavorato come fosse una maglia, quindi abbiamo un capo performante e leggero allo stesso tempo, idoneo ai cambiamenti climatici. E’ un capo molto comfort però proof water. Su molti capi abbiamo la certificazione di 5 mila colonne d’acqua di resistenza”, sottolinea il direttore commerciale di Unity.

“Sulla scarpa è una bella sfida che abbiamo affrontato con un partner importante che come noi condivide la sostenibilità, che è ACBC. Con loro abbiamo fatto un cobranding, una collaborazione dove la tomaia è il nostro tessuto a maglie ingegnerizzato e insieme siamo andati a costruire una scarpa con la proposta di collezione di abbigliamento”, conclude Padulo.