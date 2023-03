Più di 200 morti per ciclone Freddy, il Papa prega per il Malawi

Roma, 15 mar. (askanews) – Migliaia di persone radunate nei centri di soccorso dopo avere perso la casa in seguito alle improvvise inondazioni, con frane e slittamenti di terreno che hanno provocato circa 200 morti: è il tragico bilancio del passaggio del ciclone Freddy in Malawi. La tempesta tropicale ha colpito l’Africa australe lo scorso fine settimana per la seconda volta in poche settimane. Molti corpi sarebbero sepolti sotto il fango, affermano i residenti e secondo i soccorritori il bilancio è destinato ad aumentare.

Dopo avere toccato il Mozambico, dove ha provocato 10 morti, Freddy si è diretto lunedì alle prime ore del giorno verso il Sud del vicino Malawi. Nella regione di Blantyre, capitale economica ed epicentro della catastrofe, è stato dichiarato lo Stato di emergenza.

L’ospedale della regione è sotto pressione per l’afflusso di feriti, ha avvisato in un comunicato Medici senza frontiere, presente sul posto. L’ospedale avrebbe ricevuto almeno 220 feriti, tra cui 42 adulti e 42 bambini dichiarati morti al loro arrivo.

Nel corso dell’udienza generale in Piazza San Pietro, una preghiera per il Malawi l’ha rivolta Papa Francesco:

“Sono vicino alle popolazioni del Malawi colpite nei giorni scorsi da un fortissimo ciclone. Prego per i defunti ed i feriti e gli sfollati. Il Signore sostenga le famiglie e le comunità più provate da questa calamità”.