Pizzaiolo omofobo incontra i rappresentanti LGBT: insulti fuori dal locale

Il pizzaiolo omofobo che aveva definito la comunità Lgbt+ come "pervertiti infelici" si è scusato e ha incontrato un'associazione a Napoli.

Dopo la pesante uscita che gli è valsa l’etichetta di “pizzaiolo omofobo”, Massimiliano Di Caprio ha incontrato dei rappresentanti LGBT di Napoli.

«Io sono uomo e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo che ha creato uomo e donna e devo essere falso viscido e lecchino dei gay e delle lesbiche. Quindi per me siete dei pervertiti infelici e volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv e per strada destabilizzandoli, ma nascondetevi che siete ridicoli per non dire».