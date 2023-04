PizzAut inaugura a Monza la seconda pizzeria

Monza, 2 apr. (Adnkronos) - Si inaugura oggi, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, e alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il secondo ristorante PizzAut. L'apertura del locale, sito in via Philips 12, a Monza, è nuova i...

Monza, 2 apr. (Adnkronos) – Si inaugura oggi, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, e alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il secondo ristorante PizzAut. L'apertura del locale, sito in via Philips 12, a Monza, è nuova importantissima tappa del percorso di PizzAut, che in soli sei anni dalla sua fondazione ha raggiunto e duplicato l’obiettivo. Dopo il ristorante di Cassina de’ Pecchi, aperto il primo maggio del 2021, sfidando la pandemia, oggi si compie un passo in avanti.

PizzAut a Monza è molto più di un luogo di lavoro, è uno spazio di inclusione sociale, di formazione e di progressiva autonomia per i ragazzi e le ragazze. Infatti, nel locale di Monza, oltre alla pizzeria, troveranno spazio le palestre di autonomia abitativa, ovvero due appartamenti dove i ragazzi saranno accompagnati in un graduale percorso di esperienza di vita autonoma. Inoltre, nelle cucine di 222 mq si terranno le lezioni della PizzAut Academy, un modello formativo che mira a preparare nuovi professionisti da inserire nel prossimo futuro nel mondo del lavoro, in future PizzAut ma non solo. A regime il locale impiegherà 25 persone, e si inizia da subito a coinvolgere i nuovi dipendenti. Oggi sono stati assunti Beatrice e Gabriele, che firmeranno il loro contratto a tempo indeterminato alla presenza del presidente della Repubblica.

PizzAut si dimostra quindi un grande laboratorio di inclusione sociale, un progetto visionario che prende vita grazie all’impegno di molte persone e aziende, i #100Mattoni, che hanno sostenuto Nico Acampora in questo percorso. I #100Mattoni non sono altro che persone e aziende che si impegnano concretamente per un futuro in cui l’inclusione sia la normalità. “Dovevano essere 100 ma sono diventati quasi 130, tanti sono i #mattoni, nel senso di grandi matti, che credono sia possibile costruire un futuro più inclusivo – sottolinea Nico Acampora, fondatore di PizzAut -. Anche grazie a loro lo spazio di PizzAut qui a Monza è molto più di un ristorante, è uno spazio dove i nostri ragazzi potranno sperimentare le prime forme di autonomia abitativa e dove altri nuovi professionisti potranno formarsi".

E prosegue: "Oggi PizzAut assume Beatrice e Gabriele, ma siamo ancora all’inizio del nostro sogno, vorremmo che in ogni città si aprisse un locale PizzAut, e ancora di più, vorremmo che in futuro diventi 'normale' assumere pizzaioli e camerieri autistici in qualsiasi locale, perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono prima di tutte persone che meritano di vivere attivamente nella società, e soprattutto sono gran lavoratori”.

