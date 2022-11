Preparare i piatti in cucina per amici e familiari è un lavoro che richiede tempo e fatica. Per ridurre i tempi, è possibile optare per uno strumento utile ed efficace, come la planetaria multifunzione che permette di preparare qualsiasi piatto. Cerchiamo di capire come funziona e tutti gli usi di questo prodotto.

Planetaria multifunzione

Considerata un vero e proprio alleato in cucina dal momento che la planetaria multifunzione è uno strumento del quale risulta impossibile fare a meno. Un accessorio che può essere molto versatile in cucina poiché, essendo multifunzione, permette di assolvere a varie funzioni e usi in modo da preparare i piatti in modo rapido.

Oltre a essere utile e funzionale, è sicuramente anche un oggetto molto bello ed elegante da avere nella propria cucina. Uno strumento efficiente, molto facile da pulire e lavare. Non bisogna avere un piano di lavoro particolarmente ampio dal momento che tutti gli elementi necessari si trovano all’interno di questo prodotto.

Innanzitutto, rispetto all’impastatrice classica, la planetaria multifunzione risulta essere molto più grande e di dimensioni maggiori. Ha un uso semplice, ma i costi di questo modello, rispetto ad altri, sono molto più elevati. Sono diversi gli accessori di cui è dotata proprio per riuscire a svolgere qualsiasi compito e lavoro in cucina.

Alcuni modelli sono dotati di una serie di funzioni e di impostazioni per regolare la velocità a seconda sia dei vari alimenti, ma anche delle pietanze che si vogliono preparare. La capienza è un altro fattore importante soprattutto per quanto riguarda le dimensioni e lo spazio che si ha in casa per adattarsi all’ambiente.

Planetaria multifunzione: utilizzi

Oltre agli accessori base, la planetaria multifunzione è dotata di una serie di funzioni che permettono di usarla in altre occasioni e ambiti. Grazie a questi accessori è possibile trasformarla in un vero e proprio robot da cucina che può tritare, grattugiare, affettare, mescolare, centrifugare, ecc. Sono varie funzioni in un unico prodotto.

Uno strumento del genere permette di assolvere a varie funzioni, come si è visto. Inoltre, può trasformarsi anche in un ottimo spremiagrumi per preparare spremute e centrifughe al mattino o anche come sfogliatrice per i dolci nell’ambito della pasticceria. Ormai sono uno strumento indispensabile in ogni cucina ed è parte del corredo degli chef.

Con la planetaria multifunzione è possibile preparare tantissimi impasti utili per la pizza, il pane, ma anche la pasta fresca. Grazie a questo strumento, non solo si dimezzano i tempi, ma anche la fatica del lavoro. Uno strumento adibito anche alla preparazione di dolci e di prodotti salati. La sua versatilità è sicuramente il valore aggiunto.

Basta semplicemnte cambiare l’accessorio e la frusta per trasformarla in uno strumento tutto fare e utile in ogni piatto o preparazione di qualche pietanza. Una ottima alleata anche nella preparazione del purè, della maionese, ma è altrettanto utile per montare la panna e gli albumi, come Fast Mixer, la migliore del settore.

Planetaria multifunzione: la migliore

Per ridurre i tempi della preparazione dei cibi, è possibile optare per la planetaria multifunzione di cui ne esistono vari modelli, ma il migliore, al momento, Fast Mixer, un prodotto che ha tre funzioni in uno. Uno strumento con il quale è possibile mescolare, sbattere e impastare qualsiasi tipo di piatto e alimento.

Grazie a questo accessorio si preparano piatti ottimali migliorando il proprio talento e sapere in cucina dando la possibilità di cucinare torte, pasta, impasti, creme, ecc. Cucinare sarà molto semplice grazie a questo accessorio di ottima qualità e realizzato in materiali sicuri che durano per diverso tempo.

Si possono anche preparare piatti e ricette maggiormente elaborate. Si possono sbattere le uova, montare la panna, ma anche preparare salse o l’impasto del pane fatto in casa. Fast Mixer si arricchisce di prestazioni eccezionali che permettono di lasciarla in funzione anche mentre si è impegnati in altre preparazioni o piatti. Dotato di recipiente alquanto capiente e di piedini antiscivolo che permettono di mantenerlo stabile durante le varie fasi del lavoro.

E’ definita la migliore planetaria multifunzione del momento grazie al rapporto qualità prezzo, alle funzioni e alla facilità di utilizzo.

È possibile preparare ogni tipo di impasto: dai muffin alle torte sino ai waffle e ai biscotti, ecc. Miscela qualsiasi tipo di cibo in modo da ottenere un composto che sia omogeneo e particolarmente cremoso. Si possono anche realizzare delle emulsioni per poter condire la carne o il pesce. Si può scegliere il tipo di velocità a seconda del piatto da cucinare.

All’interno della confezione due fruste e due ganci impastatori.

Ordinare Fast Mixer è molto facile: bisogna collegarsi qui alla pagina ufficiale del prodotto per assicurarsi l’originalità di questo accessorio. Bisogna poi lasciare i dati nel modulo di acquisto approfittando di questo dispositivo al costo di 99,99€ invece di 149,99 con pagamento anticipato con Paypal e carta di credito oppure in contanti al corriere nel contrassegno.

