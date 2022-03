Plantari posturali: i benefici e i migliori del momento

Per dare sollievo e benessere ai piedi ed evitare calli e duroni, i plantari posturali sono la soluzione migliore e più vantaggiosa disponibile.

I piedi sono una parte importante del corpo e spesso indossare calzature non adatte e strette rischia di causare calli e screpolature. Per risolvere questo problema, è possibile indossare i plantari posturali, dei dispositivi che correggono alcuni di questi difetti dando subito benessere e comodità.

Vediamo cosa sono e i benefici che donano.

Plantari posturali

I piedi sono una parte fondamentale del nostro corpo, sono la base sulla quale poggia il peso corporeo. Sono alla base del sistema tonico posturale e forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere di stare in equilibrio e assumere la posizione corretta quando ci si muove. L’appoggio della pianta del piede aiuta la postura nel modo corretto.

Se i piedi sono appoggiati in maniera scorretta, si va incontro a delle problematiche che possono riguardare i dolori articolari e anche difficoltà alla circolazione.

Per correggere i problemi relativi alla postura, è possibile usare i plantari posturali., ovvero delle suole che si inseriscono nelle calzature per permettere un appoggio corretto del piede a terra.

In commercio si trovano diversi modelli, ma bisogna che siano efficaci e utili a trattare il problema. Bisogna che siano su misura e raccomandati da esperti del settore, come i Natural Feet che sono considerati i migliori plantari posturali che forniscono un benessere e un comfort ottimale per la postura e la schiena.

I materiali con cui sono realizzati cambiano e variano in base alla patologia. Si trovano in materiali quali il lattice, il sughero, ma anche il carbonio oppure in altri materiali termoformabili. Per un piede piatto che genera dolori e problematiche alla postura, si possono usare dei plantari che trasferiscono il peso del corpo sulle giuste aree del piede.

Plantari posturali: benefici

Sono degli strumenti molto usati dagli specialisti e professionisti del settore proprio perché vanno a dare sollievo alla postura e garantire il benessere sufficiente.

I plantari posturali sono molto importanti dal momento che riequilibrano la struttura del piede e della colonna vertebrale per stabilire la giusta postura sia a livello muscolare che scheletrico.

È molto importante usare questo tipo di prodotto perché migliora la congruenza con il piede, corregge i difetti di appoggio e inoltre permette di bilanciare il peso corporeo onde evitare problemi posturali e dolori alla schiena. Un dispositivo medico che cambia la struttura e l’anatomia del piede in modo da dare sollievo quando si cammina.

La funzione principale di un dispositivo di questo tipo è correggere gli atteggiamenti posturali e patologici del piede, ma anche della caviglia e degli arti inferiori, quali ginocchia, anche e zona lombare. Correggono la distribuzione del piede durante la fase di appoggio. Inoltre, l’uso costante di questo prodotto aiuta anche a eliminare e ad alleviare determinati problemi ai piedi.

Migliorano la circolazione sanguigna per un maggior ritorno venoso, donano un migliore equilibrio e anche tono muscolare. Prevengono alcune patologie e problematiche, oltre a correggere e migliorare la postura per fare in modo che sia corretta.

Plantari posturali: i migliori

Come si è visto, vi sono diversi modelli di plantari posturali per il benessere dei piedi e anche della schiena, ma i migliori sono i Natural Feet. Si tratta di plantari che stanno ottenendo ottimi consensi sia dagli esperti, ma anche tra i consumatori stessi. Un prodotto realizzato in gel traspirante per cui non v è il rischio di incappare in cattivi odori e permette di indossare qualsiasi calzatura senza problemi.

Permette di correggere i difetti posturali che causano problemi e tornare a indossare le calzature preferite. Proteggono il piede da urti e sfregamenti. Con questo prodotto si può indossare qualsiasi calzatura senza problemi. Sono in forma ergonomica per cui proteggono il piede sia dai calli che dai duroni.

La postura è messa a dura prova da fattori esterni come l’avanzare dell’età, il peso, incidenti o traumi per cui risulta difficile camminare nel modo corretto tenendo la schiena ben diritta. Per questa ragione, i plantari posturali Natural Feet sono la soluzione adatta in quanto permettono di tornare a camminare senza difficoltà e dolori dovuti a scarpe troppo strette.

Sono plantari discreti e comodi, che danno sollievo e benessere al piede e anche alla postura. Oltre a un maggiore benessere permettono anche di guadagnare qualche centimetro in altezza. La misura Small è di 2.5 cm e indicata per coloro che hanno un numero di scarpe tra il 35 e il 29, mentre la Large ha una altezza di 3.5 cm per numeri dal 40 al 43.

Un plantare adatto sia per le donne che gli uomini che vogliono essere un po’ più alti.

