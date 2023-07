Plastica, Mazzetti: Regolamento Ue danneggia sistema italiano

Roma, 26 lug. (askanews) – “Il regolamento europeo su rifiuti e imballaggi colpisce il nostro sistema virtuoso sul riciclo, sarebbe più giusto pensare a una direttiva in modo che ogni paese possa recepirla come meglio ritiene. Il nostro paese rappresenta un’ eccellenza sul riciclo e

sulle tecnologie collegate a questo processo”, lo ha detto oggi l’on. Erica Mazzetti, commissione Ambiente della Camera, durante la puntata di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “I soldi

che arriveranno con il Pnrr diventano fondamentali per lo sviluppo di settori quali il riciclo. Sicuramente servono impianti e abbiamo grandi competenze per poterne progettare di

nuovi. Dobbiamo tenere presente, però, che in ogni caso non tutto si potrà riusare o riciclare. Per questo servono i termovalorizzatori, necessari per chiudere il ciclo dei rifiuti. Serve farli e serve superare le riserve ideologiche che oggi ne

bloccano la realizzazione, non solo perché sono sicuri ma anche perché producono energia”, ha concluso Mazzetti.