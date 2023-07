Plastica, Simiani (Pd): Pnrr per nuovi impianti utili riciclo

Roma, 26 lug. (askanews) – “Il settore dei rifiuti è sicuramente tra quelli più complicati non solo per la sua gestione ma anche per le possibilità di

infiltrazioni di diverso genere nell’ambito dello smaltimento. Per questo motivo ci vuole un coordinamento tra tutte le istituzioni per tutelare il settore e aiutarlo a crescere valorizzandolo al meglio, perché se in alcuni casi lo smaltimento

è un problema, dall’altro abbiamo dimostrato di essere molto bravi nel riciclo. Questi sistemi di impresa possono rappresentare davvero un motore importante per l’economia del nostro paese. A questo proposito il nuovo regolamento europeo dovrà avere obiettivi chiari: abbattere il monte rifiuti, fare un salto di qualità nel sistema del packaging e riuscire a tutelare il settore del riciclo che per il nostro paese è una risorsa

fondamentale”, ha dichiarato oggi l’On. Marco Simiani, Capogruppo PD in Commissione Ambiente della Camera, durante la puntata di

Largo Chigi, il talk di The Watcher Post

“Il Pnrr può essere una grande risorsa per la realizzazione di nuovi impianti con l’obiettivo di raggiungere un livello di autosufficienza che abbia un confine regionale. Oggi in gran parte delle nostre regioni già ci sono diversi termovalorizzatori che permettono al sistema di funzionare bene, per questo deve essere fatto anche a Roma. Ma dobbiamo essere chiari nel darci due obiettivi collegati tra loro: da una parte ridurre il numero dei termovalorizzatori, perché vorrà dire che è aumentato il quantitativo di rifiuto riciclato, dall’altra trovare nuove tecnologie per nuovi impianti di smaltimento come quello di

ossicombustione che alcune aziende stanno già adoperando”, ha concluso Simiani.