Platinette dopo l'ictus, la prima foto dall'ospedale sorprende amici e fan

Lo scorso 14 marzo, Mauro Coruzzi in arte Platinette è stato colpito da ictus ischemico. Immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale, l’uomo ha vissuto momenti delicati. Fortunatamente, è in via di guarigione e l’ha mostrato con la prima foto condivisa sui social.

Platinette dopo l’ictus: la prima foto dall’ospedale

“Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“, queste le prime parole dell’agente di Mauro Coruzzi dopo l’ictus ischemico. Platinette si è sentito male lo scorso 14 marzo ed è stato subito trasportato presso l’Ospedale Niguarda di Milano. A distanza di qualche giorno, Platinette è tornato sui social. La prima foto emoziona amici e fan.

Le prime parole di Platinette dopo l’ictus

Il primo scatto dopo l’ictus lo ritrae, ovviamente, sul letto di ospedale. Mauro è sorridente e al suo fianco c’è un’amica. A didascalia dell’immagine, Coruzzi si è limitato a scrivere: “Le amiche della domenica, la sexy nana in corsia“. Platinette non ha aggiunto altro, ma il suo splendido sorriso ha emozionato amici e fan.

La gioia di amici e fan

Coruzzi sta meglio: il suo sorriso ne è la prova. Attualmente è ancora ricoverato in ospedale, ma presto dovrebbe essere dimesso. La prima condivisione social ha emozionato amici e fan. L’attrice Elena Sofia Ricci ha commentato: “Evviva Mauro! Ti avevo scritto per ringraziarti del meraviglioso articolo… e poi… sono tanto felice che tu stia meglio. A presto e grazie ancora“. Francesco Arca ha esclamato: “Forza Mauro“.