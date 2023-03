Platinette e il malore, Marco Liorni rompe il silenzio: il messaggio sui social

Marco Liorni ha rotto il silenzio sul malore che ha colpito Mauro Coruzzi e gli ha dedicato un messaggio via social.

Attraverso i social Marco Liorni ha scritto un messaggio dedicato all’amico Mauro Coruzzi, alias Platinette, che avrebbe accusato un ictus ischemico.

Marco Liorni: il malore di Mauro Coruzzi

In queste ore l’agente di Mauro Coruzzi ha fatto sapere che l’opinionista sarebbe stato colpito da un ictus ischemico nella giornata di martedì 14 e i soccorsi sarebbero stati fortunatamente tempestivi. Attualmente sarebbe sotto osservazione e le sue condizioni sarebbero stabili. In queste ore il conduttore Marco Liorni, amico dello stesso Coruzzi, gli ha dedicato un post via social e gli ha fatto i suoi auguri di pronta guarigione.

“Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico” ha scritto Liorni, e ancora: “Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”.

Al momento Mauro Coruzzi non ha rotto il silenzio in merito al suo stato di salute e in tanti tra fan, amici e colleghi si sono riversati sulle pagine social a lui dedicate con messaggi d’affetto e di calore a lui dedicati.