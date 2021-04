La moglie di un noto miliardario giapponese è finita agli arresti a tre anni dalla morte del marito. Erano sposati da appena tre mesi.

Kosuke Nozaki era un noto playboy miliardario giapponese scomparso nel maggio 2018 all’età di 77 in circostanze che sarebbero state definite per l’epoca misteriose. Ora a distanza di tre anni dalla morte del miliardario nipponico, è stato riaperto il caso a seguito di un’inattesa svolta durante le indagini.

Sarebbe stata arrestata infatti la moglie dell’uomo, una donna giovanissima di 25 anni con la quale la vittima sarebbe stata sposata soltanto tre mesi. Le accuse per la giovane, un’ex modella, sarebbero gravissime.

Playboy morto arrestata moglie: la vicenda

Al momento della morte del playboy miliardario molti sono stati gli aspetti sul quale fare luce a cominciare dalle cause della morte dell’uomo, per le quali inizialmente si sarebbe trattato di suicidio, un’ipotesi smontata in quanto il miliardario che da poco aveva perso il suo cane, era in procinto di organizzare un funerale per il suo amico a quattro zampe.

Oltre a ciò dietro alla morte dell’uomo ci sarebbe dietro un testamento che il miliardario avrebbe voluto lasciare in eredità alla cittadina di Tanabe nella quale il playboy risiedeva. La giovanissima moglie in qualità di precedente erede avrebbe avuto l’ultima voce in capitolo sull’eredità.

Playboy morto arrestata moglie: i sospetti sulla donna

Stando a prime indiscrezioni circa la giovanissima moglie del playboy, sarebbero stati rivelati dettagli sul passato della donna.

La venticinquenne ora gli arresti, non avrebbe detto nulla alla famiglia del suo matrimonio con il miliardario scomparso a 77 anni.

Non solo perché la giovane, ex modella, avrebbe detto tra le altre cose ai suoi conoscenti e amici di aver fatto dei buoni investimenti in borsa giustificando il suo tenore di vita. La donna sarebbe inoltre accusata di aver somministrato al marito delle sostanze che lo avrebbero poi condotto verso la morte.

Playboy morto arrestata moglie: chi era Kosuke Nozaki

Kosuke Nozaki era noto in patria per il suo grande successo con le donne, tanto da meritarsi l’appellativo di “Don Giovanni di Kishu”. Sarebbero infatti oltre 4 mila le donne ad essere entrate nella folta schiera di conquiste tanto da arrivare a spendere nel corso della sua carriera di “seduttore” circa 3 miliardi di Yen. Tra i progetti di Kozaki quello di scrivere un libro nel quale avrebbe raccontato il segreto del successo con le donne.