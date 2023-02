Plenitude a Sanremo: un concerto di piante con Dardust

Sanremo, 8 feb. (askanews) – Un concerto al ritmo della natura: il produttore e compositore Dardust ha creato musica partendo da sonorità prodotte dagli impulsi elettrici rilasciati dalle piante e tradotti in nota grazie a sensori tecnologici. Lo spettacolo “The Blooming Symphony” è stato organizzato da Plenitude per l’apertura del Festival di Sanremo e si è tenuto nel Forte Santa Tecla: gli impulsi elettrici naturali che diventano note possono quindi rappresentare come, nel rispetto della natura, si possa produrre energia – proprio come accade con il sole e il vento.