Ploom X, l'ultimo dispositivo a tabacco riscaldato di JTI

Milano, 24 mar. (askanews) – È stato presentato a Milano, il 23 marzo, il nuovo prodotto di JTI, società leader nel settore del tabacco e del vaping a livello internazionale. Si tratta di PLOOM X: il dispositivo più innovativo del mercato, in termini di prodotti a tabacco riscaldato di nuova generazione. Perfetto per un’esperienza priva di fumo, ma che non rinuncia ad un aroma autentico di tabacco. Una tecnologia moderna presentata grazie alle potenzialità della realtà virtuale e di un visore ad hoc.

Le caratteristiche, rivoluzionarie nella categoria, le ha illustrate Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia: “La tecnologia del prodotto scalda il tabacco all’interno di una camera chiusa; questo rende possibile un flusso d’aria ottimale che trattiene l’aroma al suo interno. Il consumatore ha la possibilità di adoperare il prodotto per 5 minuti preservando lo stesso aroma e la stessa intensità fino al termine dell’utilizzo. Abbiamo firmato un accordo triennale con il Ministero dell’Agricoltura per la fornitura di tabacco italiano garantendo una sostenibilità per la filiera. Ploom X entra in questa catena d’investimenti per dimostrare quanto JTI voglia crescere, insieme al Paese, nei prossimi vent’anni”.

Un lancio, quello di Ploom X, inserito all’interno di un impegno ambientale più ampio che mette al centro, dunque, l’inclusione e la sostenibilità.