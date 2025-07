PMI italiane, boom dell'export digitale con Alibaba.com e AI

Milano, 2 lug. (askanews) – L’export digitale delle piccole e medie imprese italiane sta vivendo un’accelerazione senza precedenti. A guidare questa spinta c’è Alibaba.com, la più grande piattaforma di commercio B2B al mondo, che oggi connette 50 milioni di acquirenti a oltre 200.000 venditori globali. Luca Curtarelli, Country Manager Italia, Spagna e Portogallo ad Alibaba.com: “Negli ultimi 5 anni il numero di seller italiani si è triplicato e oggi, guardando soltanto gli ultimi 12 mesi, la crescita di prodotti italiani proposti su alibaba.com, cresciuta del 570% anno su anno.

Non è solo vendite, si parla anche di acquisti. Le aziende italiane stanno crescendo in maniera molto forte anche nel nell’utilizzo di Alibaba per approvvigionarsi e per rafforzare la propria catena di acquisti. Se pensiamo ad una media europea del 37,7% ecco l’Italia oggi cresce al 68%, quindi sempre più digitale, non solo nelle vendite, ma anche nella parte di acquisti.

Ma non è solo una questione di numeri. Il ruolo della tecnologia – e in particolare dell’intelligenza artificiale – è sempre più centrale nella strategia della piattaforma.

“Noi seguiamo la nostra missione originaria di 26 anni fa – spiega Curtarelli – rendere semplice per qualsiasi azienda fare business ovunque nel mondo, in particolar modo per le PMI che teoricamente sono molto forti da un punto di vista produttivo, Ci si può candidare a CoCreate Pitch pubblicando un video di 30 secondi su Instagram o TikTok raccontando la propria storia imprenditoriale o presentando un prodotto. È necessario usare l’hashtag #CoCreatePitch e taggare @Alibaba.com_official. In alternativa, è possibile compilare il modulo di registrazione disponibile su pitch.alibabacocreate.com. da un punto di vista di qualità, di adattamento, ma non sempre hanno le stesse risorse dei grandi gruppi. Motivo per cui noi eroghiamo una serie di di soluzioni e di servizi che aiutano le aziende ad essere più efficaci in un contesto globale. In particolar modo pensiamo a tutti gli agenti AI che stiamo lanciando per supportare sia i seller, nel caso di Smart Assistant, ma anche il lato acquisti come nel caso di Accio, un agente personale alimentato con artificial intelligence che consente all’impresa di diventare sempre più forte in un contesto di global purchasing”.

Un esempio concreto di questa spinta arriva da CoCreate, l’evento annuale di Alibaba.com, che per la prima volta sbarca anche in Europa con un’edizione a Londra il 14 novembre. Al centro, una sfida tra PMI pronte a presentare idee di prodotto innovative e contendersi un montepremi da un milione di dollari, insieme all’accesso a strumenti di intelligenza artificiale e a una rete globale di fornitori.

“Cocreate è l’evento flagship di Alibaba.com dedicato al mondo dell’e-commerce e del Global Trade – dice Curtarelli – Cocreate, lo dice la parola, non si tratta soltanto di finanziamento, non si tratta soltanto di denaro per supportare le imprese, ma anche e soprattutto di fare insieme. Quindi vogliamo aiutare le imprese ad avere dei crediti per poter acquistare sulle nostre piattaforme e dotarle anche di strumenti tecnologici digitali che possano renderli più competitivi ed accelerare la loro crescita”.

Per le PMI italiane, il digitale appare ormai un passaggio obbligato. Restare competitivi dipenderà dalla capacità di entrare in reti globali e usare bene gli strumenti tecnologici.

