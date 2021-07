Pmi: Letta, 'chiave dello sviluppo, modello per rilancio post pandemia'

Roma, 15 lug (Adnkronos) – "Noi siamo contro l'idea passata in Italia che per fare sviluppo bisogna superare le Pmi, che le Pmi sono una zavorra. Ma sono la vera chiave per lo sviluppo reale". Lo ha detto Enrico Letta all'incontro del Pd sulle Pmi.

"Dietro l'impresa c'è una persona fisica, e guardate che differenza fa: i licenziamenti di questi giorni sono figli degli inafferrabili, di fondi o di grandi multinazionali -ha detto il segretario del Pd-. Le Pmi sono un modello del rilancio per il post pandemia, c'è il legame con il territorio, c'è l'imprenditore. Siamo contro l'impresa inafferabile".