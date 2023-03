Pmi: Tajani, 'governo sostiene imprese, senza non ci sarebbe lavoro e né libertà'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Senza le piccole e medie imprese, l'economia italiana non avrebbe resistito al fallimento Lehman Brothers, al Covid e alla guerra in Ucraina. L’Italia vive una situazione positiva nonostante tutto. Non abbiamo mai superato il livello 200 dello spread e l...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Senza le piccole e medie imprese, l'economia italiana non avrebbe resistito al fallimento Lehman Brothers, al Covid e alla guerra in Ucraina. L’Italia vive una situazione positiva nonostante tutto. Non abbiamo mai superato il livello 200 dello spread e le borse sono andate nella giusta direzione, l’occupazione è in crescita. Significa che la situazione volge al meglio e il governo sostiene questa tendenza, anche per permettere a voi di lavorare e produrre al meglio. Siamo un governo che si preoccupa degli imprenditori, che sosteniamo, perché senza di loro non ci sarebbe lavoro e dunque libertà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’Auditorium della Conciliazione di Roma, per i 75 anni della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (Confapi).