Pmi: Unicsa, impegnati per promuovere nuova cultura aziendale

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Educare le imprese ad accogliere una nuova e valida cultura aziendale capace di ispirare i titolari di attività a diventare dei veri imprenditori illuminati. È la missione di Unicsa (Unione italiana dei consulenti strategici aziendali) illustrata dal presidente, Danilo Manni, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sala stampa della Camera.

Un'occasione per riflettere sulla trasformazione delle dinamiche aziendali e sul ruolo del consulente strategico aziendale come figura di supporto alle decisioni cruciali delle micro e piccole imprese. Un cambiamento che, oltre all'esigenza di nuove leggi e regolamenti riguardanti la riforma della crisi d’impresa, passa attraverso la consapevolezza che un’azienda non è semplicemente una somma di numeri, ma una comunità di persone soggette a imperfezioni e fragilità.

Di conseguenza, è necessario lavorare sulle convinzioni e sulla cultura aziendale per motivare le azioni del titolare dell’attività per favorire il raggiungimento degli obiettivi che si pone il legislatore, come driver del progresso aziendale. In questo contesto si inserisce il ruolo del consulente strategico aziendale, chiamato a guidare i titolari di attività lungo un percorso personale e standardizzato, volto a produrre risultati prevedibili e certificabili.