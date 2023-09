Uno stranissimo incidente stradale avvenuto negli Stati Uniti d’America ha causato la morte improvvisa di una donna di 68 anni. La signora, di nome Diana Lynn Phelps, stava viaggiando su una strada della periferia di Indianapolis quando all’improvviso la sua auto è stata colpita da uno pneumatico in volo.

Pneumatico sfonda parabrezza: negli Usa è morta una donna

Il parabrezza dell’auto della donna non ha resistito alla violenza dell’impatto impresso dallo pneumatico in volo. La ruota, secondo quanto si apprende, si sarebbe staccata da un pick-up che stava viaggiando sulla medesima carreggiata poco più avanti. I motivi dietro a questo guasto non sono ancora stati resi noti, ma l’incidente che ne è scaturito ha avuto conseguenze gravissime. L’auto della 68enne, infatti, è finita fuori strada e la donna che era al volante è morta sul colpo.

Pneumatico sfonda parabrezza: l’intervento dei soccorsi

Dopo l’insapettato impatto con lo pneumatico, l’auto di Diana è finita in un profondo fosso e ha terminato la sua corsa poco distante da un’abitazione, davanti agli occhi atterriti di un testimone. Ed è stato proprio quest’ultimo il primo ad avvisare i soccorsi. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimare la 68enne ma per lei non c’era già più nulla da fare. Il suo decesso è stato dichiarato da lì a pochi minuti.

Pneumatico si stacca e sfonda parabrezza: la nota della Polizia

La polizia sta indagando sull’accaduto, come si legge in una nota ufficiale: “Quando gli agenti sono arrivati, hanno localizzato un veicolo gravemente danneggiato su un fianco in una zona residenziale vicino a Corrill Street e Wyoming Street, che si trova sul lato nord della I-70. Gli agenti hanno individuato l’autista e il pick-up sul lato est che avevano perso la ruota.”