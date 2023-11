Pnnr: Alfieri (Pd), 'bene ok quarta rata ma Fitto riferisca su taglio 11mld a comuni'

Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Ci fa ovviamente molto piacere che l’Italia abbia conseguito il via libera dell’Ue al pagamento della quarta rata del Pnrr. Tuttavia crediamo che, più che esultare, il ministro Fitto debba venire in Parlamento a spiegare, con chiarezza e una volta ...

Roma, 28 nov (Adnkronos) – "Ci fa ovviamente molto piacere che l’Italia abbia conseguito il via libera dell’Ue al pagamento della quarta rata del Pnrr. Tuttavia crediamo che, più che esultare, il ministro Fitto debba venire in Parlamento a spiegare, con chiarezza e una volta per tutte, come intenda rifinanziare i progetti per 11 miliardi tagliati agli enti locali, che riguardano il contrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico e la riqualificazione delle periferie". Lo dice il senatore Alessandro Alfieri, responsabile nazionale Pnrr e riforme nella segreteria nazionale del Pd.

"Si tratta di interventi fondamentali per i Comuni, che lo Stato si era impegnato a finanziare tanto che in molti casi sono stati già aggiudicati i lavori e aperti i cantieri e sui quali invece il governo Meloni sta tentando una gigantesca opera di rimozione e di distrazione di massa. Fitto torni in Parlamento ma stavolta ci dica come stanno le cose”, spiega Alfieri.

“La stessa cosa vale per il taglio al progetto dei nidi, con una riduzione di più di 100 mila posti e vari annunci di rinvio da parte dell’Esecutivo, senza che sia chiaro cosa accadrà a infrastrutture determinanti per lo sviluppo del Paese”, conclude.