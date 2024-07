Pnnr: Appendino (M5s), 'serve commissione, Fitto siede su montagna di soldi'

Roma, 30 lug (Adnkronos) - "Accumulate ritardi su ritardi: non avete speso neanche un quarto di quanto dovreste spendere nel 2024, siete al 26% delle spese per istruzione e ricerca, al 12% di quelle per la sanità, al 10% di quelle per inclusione e coesione. Non so se ve ne siete accorti,...

Roma, 30 lug (Adnkronos) – "Accumulate ritardi su ritardi: non avete speso neanche un quarto di quanto dovreste spendere nel 2024, siete al 26% delle spese per istruzione e ricerca, al 12% di quelle per la sanità, al 10% di quelle per inclusione e coesione. Non so se ve ne siete accorti, ma nel frattempo è trascorsa più della metà della durata del piano!". Lo ha detto la vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera sul Pnnr.

"State spostando in avanti gli obiettivi per non perdere i fondi, mettendo a rischio la realizzazione di quelle opere pubbliche i cui cantieri non possono essere compressi oltre un certo limite. State usando i fondi per finanziare l'ordinario, buttando al vento una grande rivoluzione, perchè se usate il PNRR per fare il gioco delle tre carte e coprire i tagli – come con i fondi di sviluppo e coesione o i tagli ai comuni – il paese non lo cambiate", ha aggiunto.

"Abbiamo depositato una proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare sul PNRR. Una commissione necessaria anche alla luce della vostra folle scelta di avere un unico Ministro – Fitto – che siede su una montagna di soldi, con un accentramento di deleghe esclusive e concentrazione di poteri mai vista prima: Pnrr, Fondo di Coesione, Fondi strutturali, Zes unica per il Mezzogiorno. Parliamo di risorse pubbliche, non ci possiamo permettere come paese nemmeno lontanamente che nello spendere si prenda la strada del consenso personale di qualche politico oppure di qualche forza politica seguendo interessi particolari e non l’interesse del Paese”, ha concluso.