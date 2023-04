Pnnr: Braga (Pd), 'nessuna idea su come gestire i ritardi, Fitto venga in Parlamento'

Roma, 3 apr (Adnkronos) – "Non ce n’è uno che dica la stessa cosa dell’altro: spostare i fondi, chiedere rinvii, cambiare i progetti. Sui ritardi del Pnrr, al governo ognuno ha la sua ricetta. Oggi il capogruppo della Lega alla Camera arriva a dire: "rinunciare". Ecco quelli pronti: nessuna idea di come gestire i progetti bloccati. Per questo è urgente che il Ministro Fitto venga in Parlamento per spiegare all’Italia cosa hanno intenzione di fare per salvare il più grande progetto di ammodernamento del paese". Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.