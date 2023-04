Pnnr: Ciani (Demos), 'governo non assicura misure per opere sanità di territorio'

Pnnr: Ciani (Demos), 'governo non assicura misure per opere sanità...

Roma, 20 apr (Adnkronos) – "Nel corso della discussione in aula sul decreto legge avevo proposto un ordine del giorno con una richiesta molto semplice: l’impegno alla realizzazione delle ‘case di comunità’ previste nel pnrr, per implementare la sanità di territorio. La riformulazione proposta dal governo e il voto contrario della maggioranza confermano una grave preoccupazione: che tante opere previste non saranno realizzate". Questo il commento del deputato Paolo Ciani, segretario di Demos, durante la votazione alla Camera del decreto legge sull’attuazione del Pnrr.

"Particolarmente grave, a mio avviso, poiché si tratta di opere che dovrebbero sviluppare la sanità di territorio e l’integrazione socio-sanitaria: dopo il dramma del Covid le opere proposte dovrebbero sviluppare quella presa in carico di prossimità che i nostri concittadini attendono”, aggiunge Ciani.