Pnnr: Ciani incontra Comitato Vele Scampia, 'preoccupazione per tagli ai fondi'

Roma, 14 set (Adnkronos) – "Ho incontrato poco fa una delegazione del Comitato Vele di Scampia giunto oggi a Roma per manifestare la preoccupazione per i possibili tagli ai fondi Pnrr che metterebbero a rischio i progetti che riguardano il quartiere. Mi hanno rappresentato la situazione e non posso che condividere le loro preoccupazioni: a Napoli, come in altre città italiane, alcuni progetti ricadenti nei Piani Urbani integrati (PUI) e nei Programmi innovativi per la qualità dell’abitare (Pinqua), finanziati con fondi PNRR sono già stati realizzati nei tempi giusti dalle Amministrazioni Locali e in alcuni casi – è così a Scampia – già si sono aperti i cantieri. Avere certezze sui fondi è a questo punto indispensabile”. Lo dice il vice capogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos Paolo Ciani.

"E’ evidente a tutti che gli interventi PNRR in alcune periferie costituiscano una fondamentale risposta che i cittadini ed il Paese tutto attende per cambiare concretamente la vita di quei quartieri e delle città tutte. La vicenda delle Vele di Scampia è una realtà nota a livello nazionale da anni e se venissero meno gli interventi previsti sarebbe particolarmente grave. Il Comitato ha chiesto un incontro al Ministro Fitto e io seguirò i futuri risvolti della vicenda perché sono convinto che sia nell’interesse di tutti portare a compimento i progetti di riqualificazione delle nostre periferie”, conclude Ciani.