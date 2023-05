Pnnr: Ciriani, 'nessuna guerra alla Corte dei conti, serve equilibrio tra controlli e legalità'

Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Non c'è nessuna guerra tra il governo e la Corte dei conti, c'è la necessità di porre la questione dei controlli e della legalità, bisogna trovare un punto di equilibrio". Lo ha detto il ministro Luca Ciriani a SkyTg24 speci...

Roma, 31 mag (Adnkronos) – "Non c'è nessuna guerra tra il governo e la Corte dei conti, c'è la necessità di porre la questione dei controlli e della legalità, bisogna trovare un punto di equilibrio". Lo ha detto il ministro Luca Ciriani a SkyTg24 specificando: "Non si tratta di un colpo di spugna, al contrario. Stiamo parlando solo di Pnnr, c'è la necessità di realizzare queste opere, di garantire controlli non pesanti e consentire a chi deve firmare di poterlo fare".