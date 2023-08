Pnnr: Della Vedova (+Eu), 'Fitto sulla difensiva, non risponde ai sindaci'

Roma, 1 ago (Adnkronos) – "Se oggi Meloni fosse seduta sui banchi dell’opposizione, con la benzina a 2 euro e mezzo, il record di sbarchi e il dato di crescita più basso d’Europa, avrebbe come minimo chiesto la crisi di governo. E invece oggi abbiamo ascoltato mezz’ora di arringa difensiva di Fitto sulle polemiche dell’opposizione sul PNRR”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, intervenendo in aula alla Camera dopo le comunicazioni del ministro sul PNRR.

"Fitto non ha dato risposte sulle riforme, che per noi insieme agli investimenti sono fondamentali per la produttività in Italia. Non ha dato risposte sulla concorrenza: non ci ha spiegato perché questa riforma è un guscio vuoto, e non sono stati affrontati neanche i temi sensibili come balneari e taxi: un danno per l’Italia. Fitto oggi doveva spiegare a noi e ai sindaci dove e come il definanziamento verrà sostituito con i finanziamenti: fondi di coesione o debito pubblico? Lei oggi doveva dare una risposta ai sindaci e non l’ha data. Sul dissesto idrogeologico, chiedevamo risposte e fondi. Lei non ha dato risposte", ha proseguito.

"+Europa non voterà a favore della mozione di maggioranza ma sono comunque felice dell’accordo con la commissione: voglio ringraziare – ha concluso Della Vedova – il commissario Gentiloni che si è attivato perché si arrivasse a questa decisione: il PNRR è per l’Europa e per la prossima generazione di europei”.

