Pnnr: Fitto, 'ribadisco, il governo non ha intenzione di usarlo per le armi'

Roma, 20 giu (Adnkronos) - "Il governo non ha alcuna intenzione di utilizzare le risorse del Pnnr per finanziare armi. Lo abbiamo già detto e ribadito. Confermo questo aspetto per quanto ci riguarda". Lo ha detto il ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto in aula alla Camera. ...