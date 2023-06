Pnnr: Fitto, 'ritardo a causa della governance non trova riscontro nel merito'

Pnnr: Fitto, 'ritardo a causa della governance non trova riscontro nel m...

Roma, 20 giu (Adnkronos) – Sul "presunto, sottolineo presunto, ritardo derivato da una riorganizzazione della governance" va sottolineato che "il tema o l'idea di avere un ritardo da una modifica della governance non trova riscontro nel merito" e che con la Commissione europea "il tema della nuova governance non ha creato alcun tipo difficoltà, anzi". Lo ha detto il ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto in aula alla Camera.