Pnnr: Magi (+Eu), 'da Fitto vittimismo, fa domande invece di dare risposte'

Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Il ministro Fitto punta il dito contro le opposizioni, contro le critiche, contro ‘la narrativa’. Fitto fa domande e non dà risposte. Sembra arrivato ieri. Cosa ha fatto il governo fino a oggi? Perché non ha affiancato i comuni nell’att...

Roma, 1 ago (Adnkronos) – "Il ministro Fitto punta il dito contro le opposizioni, contro le critiche, contro ‘la narrativa’. Fitto fa domande e non dà risposte. Sembra arrivato ieri. Cosa ha fatto il governo fino a oggi? Perché non ha affiancato i comuni nell’attuazione dei progetti? La verità è che la volontà di stravolgere la governance del Pnrr ha paralizzato la realizzazione del Piano per almeno 6 mesi e Fitto oggi assume questo atteggiamento vittimistico per nascondere le evidenti difficoltà del governo sul PNRR”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.