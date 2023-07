Pnnr: Misiani (Pd), 'così proprio non va, Meloni esca dal silenzio'

Pnnr: Misiani (Pd), 'così proprio non va, Meloni esca dal silenzi...

Roma, 11 lug (Adnkronos) – "Siamo a luglio: la terza rata del Pnnr (19 miliardi) che doveva arrivare a febbraio, è ancora ferma. Quanto alla quarta (16 miliardi), la domanda andava presentata a fine giugno ma dalle parti del governo tutto tace. Idem per la revisione del Piano, annunciata da mesi ma non ancora presentata. Così proprio non va. È tempo che la Meloni esca dal suo silenzio e spieghi agli italiani cosa intende fare”. Così su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.