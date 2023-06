Pnnr: Prodi, 'braccio di ferro con Corte dei Conti ulteriore prova di autoritarismo governo'

Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Per avere una conferma della mia preoccupazione, espressa sul suo giornale, sull'aumento di autoritarismo del governo, è bastato un solo giorno. Il braccio di ferro per limitare il ruolo della Corte dei Conti ne è un'ulteriore prova". Lo s...

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Per avere una conferma della mia preoccupazione, espressa sul suo giornale, sull'aumento di autoritarismo del governo, è bastato un solo giorno. Il braccio di ferro per limitare il ruolo della Corte dei Conti ne è un'ulteriore prova". Lo scrive Romano Prodi in un messaggio pubblicato su 'La Stampa'.